'Uzaya çıkan ilk Türk' unvanını kazanan iş adamı öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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'Uzaya çıkan ilk Türk' unvanını kazanan iş adamı öğrencilerle buluştu

31.05.2022 12:01
'Uzaya çıkan ilk Türk' unvanını kazanan iş adamı öğrencilerle buluştu

Dilovası Belediyesi tarafından organize edilen Gençlerle Vizyon Buluşmalarının bu ayki konuğu, uzaya çıkan ilk Türk unvanını kazanan iş adamı Durmuş Döven oldu.

Dilovası Belediyesi tarafından organize edilen Gençlerle Vizyon Buluşmalarının bu ayki konuğu, uzaya çıkan ilk Türk unvanını kazanan iş adamı Durmuş Döven oldu.

Ünlü isimlerin katıldığı Gençlerle Vizyon Buluşmalarının bu ayki konuğu Rusya'da katıldığı uzaya seyahat programında Statosfer'e çıkarak uzay üst sınırına çıkan ilk Türk olan iş adamı Durmuş Döven oldu.

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Söyleşi öncesi sahneye çıkarak konuşma yapan Hamza Şayir, "Bu ay; sektöründe birçok başarıya imza atmış, bununla birlikte sıra dışı karakteri ile renkli bir kişiliğe sahip ve 2012 yılında Rusya da katıldığı uzay yolculuğu ile Statosfere ulaşarak değişik bir deneyime sahip olan iş adamı Durmuş Döven'ı ilçemizde ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah burada anlattıkları ile gençlerimizin geleceğine önemli katkıları olacaktır. Bizleri kırmayarak ilçemize gelen ve gençlerimizle buluşarak, kariyer tecrübesi kazanmalarını sağlayan Döven'e teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Şayir'in konuşmasının ardından programa konuşmacı olarak katılan Durmuş Döven, hayat hikayesinin ardından eğitimin önemi ve başarının sırlarını, iş ve ticaret hayatında ki önemli deneyimlerini anekdotlar halinde anlatarak, başarı yolunda neler yapabilecekleri konusunda ki deneyimlerini öğrencilere aktardı.

Döven, ayrıca 2012 yılında Rusya'da katıldığı uzay yolculuğu ile uzaya çıkan ilk Türk unvanını aldığını belirterek, uzay yolculuğu öncesi ve sonrasında yaşadığı heyecan dolu anılarını öğrencilerle paylaştı. - KOCAELİ

'Uzaya çıkan ilk Türk' unvanını kazanan iş adamı öğrencilerle buluştu
'Uzaya çıkan ilk Türk' unvanını kazanan iş adamı öğrencilerle buluştu
'Uzaya çıkan ilk Türk' unvanını kazanan iş adamı öğrencilerle buluştu

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Kaynak: İHA

Dilovası, İş Adamı, Uzay, Türk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Uzaya çıkan ilk Türk' unvanını kazanan iş adamı öğrencilerle buluştu - Son Dakika


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