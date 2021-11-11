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Uzlaştırma Ormanı'nda bin ağaç toprakla buluşacak - Son Dakika

Uzlaştırma Ormanı'nda bin ağaç toprakla buluşacak

11.11.2021 16:34
Uzlaştırma Ormanı'nda bin ağaç toprakla buluşacak

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, İÇEM Vakfı, Kayseri Bilirkişi ve Uzlaştırmacılar Derneği tarafından oluşturulan 'Uzlaştırma Ormanı'nda ağaçlar; düzenlenen törenle toprakla buluştu.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, İÇEM Vakfı, Kayseri Bilirkişi ve Uzlaştırmacılar Derneği tarafından oluşturulan 'Uzlaştırma Ormanı'nda ağaçlar; düzenlenen törenle toprakla buluştu.

Kocasinan İlçesi'ne bağlı Yeşilyurt bölgesinde oluşturulan 'Uzlaştırma Ormanı'nda düzenlenen törenle ağaçlar toprakla buluşturuldu. Ağaç dikim törenine katılan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, burada yaptığı açıklamada; "Malumunuz cumhurbaşkanımızın 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak ilan ettiği 11 Kasım'da her sene ülke genelinde olduğu gibi Adalet Bakanlığımızın bağlı kuruluşları olarak ağaçlandırma faaliyetlerine katılıyoruz. Bu sene de derneğimiz ve vakfımız bize başvurduklarında bu işe el atacağımızı belirttik. Nitekim Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün personeliyle bugün ağaçlandırma faaliyetlerine katıldık. Özellikle geçtiğimiz yaz aylarında meydana gelen orman yangınları içimizi acıttı. Bu nedenle tüm halkımız ağaçlandırma hususunda duyarlılık gösteriyor. Bu duyarlılığın bir gereği olarak bugün buradayız. Bu vesileyle hem vakıf yönetimimize hem dernek yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Yine çalışmalarımıza katılan Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz personeline, açık cezaevi personelimize, hakim ve savcı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Değerli araziyi bu ormana tahsis eden Kocasinan Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Türk milleti mutlaka bu sıkıntıları da aşacak. Ülkemizin çorak hali hepimizi üzüyor, bunu aşacağız. Meyve ağaçlarına daha ağırlık vermek suretiyle ihracat-ithalat dengemizi de bir nebze olsun düzeltme imkanına kavuşuruz" dedi.

Uzlaştırma Ormanı'na bin adet ağaç dikileceği öğrenildi. - KAYSERİ

Uzlaştırma Ormanı'nda bin ağaç toprakla buluşacak
Uzlaştırma Ormanı'nda bin ağaç toprakla buluşacak
Uzlaştırma Ormanı'nda bin ağaç toprakla buluşacak
Uzlaştırma Ormanı'nda bin ağaç toprakla buluşacak
Uzlaştırma Ormanı'nda bin ağaç toprakla buluşacak
Uzlaştırma Ormanı'nda bin ağaç toprakla buluşacak
Uzlaştırma Ormanı'nda bin ağaç toprakla buluşacak

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Togo Cumhuriyeti, Kocasinan, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uzlaştırma Ormanı'nda bin ağaç toprakla buluşacak - Son Dakika


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