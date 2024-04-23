Uzundere\'de 23 Nisan kutlamaları coşkuyla gerçekleşti

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Erzurum'un Uzundere ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkuyla kutlandı. İlçe halkının yoğun ilgisiyle karşılanan etkinlikte, çocuklar ve gençler unutulmaz anlara imza attı.

Yediden yetmişe herkesin katılımıyla gerçekleşen kutlamalarda, Uzundere'nin yetenekli çocukları, yöresel halk oyunları ve dans gösterileriyle izleyenleri büyüledi. Okul öğretmenleriyle birlikte 1 aylık yoğun bir çalışma sürecinin ardından sahne alan çocuklar, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadılar.

Güreş sahasında gerçekleştirilen programda, alana sığmayacak kadar çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer, Belediye Başkanı M. Halis Özsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yılmaz ve kurum amirlerinin de aralarında bulunduğu protokol üyeleri de etkinliğe katılarak çocukların yanında yer aldılar.

4 saat süren programa, palyaço ve tiyatro gösterileriyle renk katan çocuklar, izleyicilere unutulmaz bir gün yaşattılar. Okul streslerini atıp sahnede kendilerini göstermenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, aynı zamanda toplumlarıyla bütünleşmenin keyfini çıkardılar. - ERZURUM