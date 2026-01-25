Uzungöl Kış Festivali'nde Horon Halkası Rekoru Denemesi Yapıldı

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON)- Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Uzungöl, Kış Festivali'nin ikinci gününde binlerce kişiyi ağırladı.

Uzungöl'de ilki gerçekleştirilen Kış Festivali'nin ikinci gününde yöresel sanatçılarla başlayan konserlerin ardından binlerce kişinin katılımıyla gölün etrafında horon halkası rekoru denemesi yapıldı.

Festival programında konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, rekor horon halkası kuracaklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Uzungöl'ümüzde Kış Festivali'mizin birincisini gerçekleştiriyoruz. Muhteşem bir atmosfer var, muhteşem bir kalabalık var. Ben buraya toplanan bütün dostlarımıza, hemşehrilerimize, ziyaretçilerimize 'Festivalimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz' diyorum. Trabzon'a gelen ziyaretçiler, farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler, Uzungöl'ü cennetten bir köşe olarak nitelendiriyorlar. Böyle kıymetli, nadide bir toprağı, bu güzelliği bize bahşeden Cenabıallah'a şükürler olsun. Biz de hem bu güzelliğin farkına vararak, hem tadını çıkararak ama hem de evvela Çaykara'mızın, Trabzon'umuzun ve ülkemizin ekonomisine de katkı sağlamak istiyoruz. Bir defa öncelikle buraya toplanan, şu anda ucu bucağı görünmeyen on binlerce hemşehrimiz, dostumuz bir araya gelerek ay yıldızlı bayrağımızın altında ilelebet birliğimizi, beraberliğimizi ortaya koyuyorlar. Hepinizden Allah razı olsun, sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz bu toprakların bize ne şekilde emanet edildiğinin bilincindeyiz. İnşallah bu güzel toprakları kanlarıyla bize emanet eden atamızın, dedemizin yolunda biz de aynı şekilde değerini bilerek, koruyarak sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hep beraber Uzungöl'ümüzün etrafında bir halka oluşturarak rekor deneyeceğiz. En az 6 bin 61 kişi horonla beraber bir rekor kıracağız."

Trabzon Valisi Tahir Şahin, festivalin her sene tekrar edileceğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Yıllar önce Ovacık Kaymakamlığı'nda bir akşamüstü görmeyi nasip olan Uzungöl'ü, yıllar sonra vali olarak Rabbim görmeyi nasip etti. Bu güzelliği bizlere bahşeden Rabbime şükürler olsun. Trabzon'dan gelirken bir açık hava müzesinden, coğrafyanın Cenabıhakk'ın bize bahşettiği çok güzel bir yere geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel organizasyonda birçok kamu çalışanının emeği var. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu festivalin her sene yeniden tekrar edeceğini, daha güzel organizasyonlarla sizleri buluşturmak için Trabzon ilimizde tüm kamu kurumlarımızla, sivil toplumumuzla, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileriyle, belediye başkanlarımızla daha güzel organizasyonlarda sizlere ev sahipliği yapacağız diyorum."