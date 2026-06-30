Muğla Valisi: Mavi Vatan'a Sahip Çıkıyoruz - Son Dakika
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Muğla Valisi: Mavi Vatan'a Sahip Çıkıyoruz

Muğla Valisi: Mavi Vatan\'a Sahip Çıkıyoruz
30.06.2026 17:21
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Denizcilik ve Kabotaj Kanunu'nun 100. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Mavi Vatan'ın her damlasına kararlılıkla sahip çıktıklarını belirtti. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlayan Akbıyık, denizcilik kültürünün TCG Anadolu gibi eserlerle taçlandığını vurgulayarak, tüm denizcilerin bayramını kutladı.

Denizcilik ve Kabotaj Kanunu'nun 100. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade eden Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık; " Mavi Vatan'ımızın her bir damlasına sarsılmaz bir kararlılıkla sahip çıkıyoruz" dedi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Denizcilik ve Kabotaj Kanunu'nun 100. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade eden Vali Akbıyık, mesajında "Denizlerimizde tam bağımsızlığımızın ve milli egemenliğimizin tescili olan Denizcilik ve Kabotaj Kanunu'nun 100. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 1 Temmuz 1926, aziz milletimizin kendi karasularında kendi bayrağıyla var olma iradesini dünyaya ilan ettiği şanlı bir milattır. Barbaros Hayreddin Paşaların, Çaka Beylerin ve Turgut Reislerin mirası olan denizcilik kültürümüzü, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ve yerli savunma sanayimizin gururu TCG Anadolu gibi şaheserlerimizle taçlandırıyor, 'Mavi Vatan'ımızın her bir damlasına sarsılmaz bir kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip, mavi yolculuğun kalbi ve deniz turizminin göz bebeği olan Muğla'mızda bu bayramı kutlamak bizler için ayrı bir iftihar vesilesidir. Bizlere düşen en büyük sorumluluk, bu eşsiz deniz coğrafyasını ve yeşille mavinin kucaklaştığı toprakları milli-manevi değerlerimize yakışır bir çevre bilinciyle koruyarak geleceğe taşımaktır. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm deniz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, ekmeğini denizden çıkaran tüm denizcilerimizin ve aziz milletimizin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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