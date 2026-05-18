Vali Akbıyık'tan 19 Mayıs Mesajı: Bağımsızlık Meşalesi Samsun'da Yakıldı - Son Dakika
Vali Akbıyık'tan 19 Mayıs Mesajı: Bağımsızlık Meşalesi Samsun'da Yakıldı

18.05.2026 13:50
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 19 Mayıs 1919'un milletin yeniden doğuşu olduğunu vurgulayarak, gençlerin Cumhuriyet'i yükselteceğini ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğini belirtti. Atatürk ve tüm kahramanları rahmetle anarak bayramı kutladı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık mesajında, "19 Mayıs 1919; büyük bir milletin yeniden ayağa kalkışının, bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla, bağımsızlık meşalesi yakılmış; Samsun'da yükselen o ses, dalga dalga Anadolu'nun dört bir yanına yayılmıştır. Türk milletinin karakteri bağımsızlıktır. Tarih boyunca hiçbir esareti kabul etmeyen aziz milletimiz, Milli Mücadele ruhuyla yeniden şahlanmış; birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir destan yazmıştır. 19 Mayıs, gençliğe duyulan güvenin ve inancın da sembolüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü gençlerimize armağan etmesi; yarınlarımızın teminatı olan gençliğe verdiği değerin en açık göstergesidir. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençliğe olan inancını; "Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." sözleriyle ifade etmiştir. Çünkü Atatürk, güçlü bir geleceğin; düşünen, üreten, sorgulayan, milli ve manevi değerlerine bağlı gençlerin omuzlarında yükseleceğine inanmıştır. Bugün gençlerimize düşen en büyük sorumluluk; ecdadımızdan emanet aldıkları büyük mirası daha ileri taşımaktır. Bilimde, sanatta, sporda, teknolojide ve hayatın her alanında kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri; köklü tarihimizden, kültür ve medeniyet mirasımızdan güç alarak ahlaklı, erdemli, çalışkan, vatanına ve milletine hayırlı bireyler olmaları büyük önem taşımaktadır. Geçlerimizin cesaret ve azmiyle Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek irade de yine gençlerimizin omuzlarında yükselecektir. Bu vesileyle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Aziz milletimizin ve geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

