Vali Akbıyık\'tan \'24 Kasım Öğretmenler Günü\' mesajı

Yerel

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık 24 Kasım Öğretmenler Günü için yaptığı yazılı açıklamada millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günü, "Öğretmenler Günü" olarak kutladıklarını açıkladı.

Vali Akbıyık, "Öğretmenlerimizin toplumdaki yeri, rolü, önemini değerlendirmek açısından büyük önem taşıyan bugünde; nesilleri bilgiyle donatarak fikir sahibi yapan, istikbalimizin mimarı kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Toplumumuzu yüzyılın gerekleri doğrultusunda yeni değerlerle yeniden eğitilmesini hedefleyen, Cumhuriyet'in anlamı ve önemini vurgulayan, Türk gençliğine öz değerlerimizi sevdiren, milli duygularını kuvvetlendirerek; tarihinden, övünülecek zengin kültüründen aldığı ilhamla içinde yaşadığı zamanı en iyi şekilde değerlendirerek, milli istikbale güvenle bakmalarını sağlayan fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştiren öğretmenlerimize vatan minnettardır, toplum minnettardır. Öğretmenimiz ilkokulda çocukluğumuzun kahramanı, anne ve babamızdan sonra dış dünyamızdaki ilk kişiliktir. Özellikle ilkokul öğretmenlerimiz, hayatımız ve gelişen ruhumuzun tohumunu atmış, akla değil gönlümüze girmiş, toprağımıza can suyu olmuş kişilerdir. Fatih Sultan Mehmet'i 'Fatih' yapan Akşemsettin, Osman Gazi'yi 'Osman Gazi' yapan Şeyh Edebalı, Yunus Emre'nin hocası Tabduk Emre, milletimizin gönlünde, dilinde, hafızasında yer edinmiş, tarihe mal olmuş öğretmenlerdir. Günümüz insanı eğitim yoluyla bazı becerilerini geliştirme, üretken olma niteliğine ulaşmak zorundadır. Eğitimde okuma yazma kuramsal bilgiler öğretmenin ötesinde insana nitelik kazandırma amacına yönelmiştir. Öğretmeni mutlu etmek, milleti mutlu etmektir. Öğretmeni yüceltmek ise insanı ve toplumu yüceltmektir. Bu gerçeği anlayabilen, görebilen öğretmenine ve eğitime değer veren bir toplum bugününü mutlu ve huzurlu, geleceğini güvenli kılmış demektir. Beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden, kalemin kılıçtan üstün olduğu bir medeniyetin mensupları olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de bu milletin baş tacı olduğunuzu aklınızdan çıkarmayınız. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevleri başında şehit olan ve aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. İlimizde ve ülkemizin dört bir tarafında fedakarca çalışarak bu kutsal görevi yerine getiren emekli ve görevinin başında bulunan değerli öğretmenlerimizin bir kez daha 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi. - MUĞLA