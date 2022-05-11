Vali Akın, 'Halk Günü' Toplantısında vatandaşı dinledi - Son Dakika
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Vali Akın, 'Halk Günü' Toplantısında vatandaşı dinledi

11.05.2022 13:04
Vali Akın, 'Halk Günü' Toplantısında vatandaşı dinledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, şehirde göreve Vali olarak atandığı günden itibaren düzenli olarak yaptığı 'Halk Günü' toplantısını düzenledi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, şehirde göreve Vali olarak atandığı günden itibaren düzenli olarak yaptığı 'Halk Günü' toplantısını düzenledi.

Vatandaşların taleplerinin dinlendiği toplantıya başkanlık eden Vali Akın, vatandaş tarafından yapılan müracaatların çözüme kavuşması için gerekli talimatları verdi. Her ay düzenlenen toplantıya Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Zikri Şahin ve ilgili kurum amirleri katıldı. - KIRŞEHİR

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İbrahim Akın, Kırşehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Akın, 'Halk Günü' Toplantısında vatandaşı dinledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Akın, 'Halk Günü' Toplantısında vatandaşı dinledi - Son Dakika
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