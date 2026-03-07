Niğde Valisi'nden Kadınlar Günü Mesajı - Son Dakika
Son Dakika Logo

Niğde Valisi'nden Kadınlar Günü Mesajı

Niğde Valisi\'nden Kadınlar Günü Mesajı
07.03.2026 17:49
Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda kadınların toplumsal hayattaki önemine dikkat çekerek, kadınların fedakarlık ve emekleriyle toplumun gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Kadın haklarına dikkat çekmek ve kadınların toplumsal hayattaki yerinin güçlendirilmesine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak ilan edildiğini hatırlatan Vali Akmeşe, Türkiye'de de bu anlamlı günün kadınların topluma sunduğu katkıları hatırlatan önemli bir gün olarak kutlandığını belirtti.

Kadınların tarih boyunca gösterdikleri fedakarlık, cesaret ve azimleriyle aile kurumunun temel direği olduğunu ifade eden Akmeşe, eğitimden bilime, sanattan ekonomiye kadar hayatın her alanında üstlendikleri sorumluluklarla toplumun gelişimine yön verdiklerini vurguladı. Güçlü bir toplumun ve müreffeh bir geleceğin inşasında kadınların emeğinin ve katkısının vazgeçilmez olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte kadınlara tanınan hakların bu güçlü konumu daha da pekiştirdiğini belirten Akmeşe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde gerçekleştirilen reformlar sayesinde Türk kadınının birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkına kavuştuğunu, sosyal, hukuki ve siyasal alanlarda önemli kazanımlar elde ettiğini ifade etti.

Vali Akmeşe mesajının sonunda, başta aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin anneleri ile eşleri olmak üzere, emeği ve fedakarlığıyla hayatın her alanına değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sağlık, huzur ve başarı dileklerinde bulundu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 8 Mart, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde Valisi'nden Kadınlar Günü Mesajı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
