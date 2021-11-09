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Vali Aksoy'a, İl Müdürü Turan'dan anlamlı katalog - Son Dakika

Vali Aksoy'a, İl Müdürü Turan'dan anlamlı katalog

09.11.2021 11:19
Vali Aksoy'a, İl Müdürü Turan'dan anlamlı katalog

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan '81 ilde 81 şehidimizin kahramanlık destanları isimli katalog teslim edildi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan '81 ilde 81 şehidimizin kahramanlık destanları isimli katalog teslim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 81 ilden 81 şehidimizin kahramanlık destanlarının yer aldığı bir katalog hazırladı. Bu kapsamda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürü Ömer Turan, kahraman şehitlerin öykülerinin yer aldığı kataloğu Vali Aksoy'a teslim etti.

Malazgirt'ten Çanakkale Zaferi'ne, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a kadar şehit olan tüm kahramanların destansı öykülerinin yer verildiği kataloğu teslim alan Vali Aksoy, hürriyet ve bağımsızlığını korumak için canını feda eden şehitlerin hayatlarının yer aldığı eserin herkes tarafından okunması gerektiğini belirterek, kataloğu kendisine takdim eden Turan'a teşekkür etti. - AYDIN

Vali Aksoy'a, İl Müdürü Turan'dan anlamlı katalog

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hüseyin Aksoy, Ömer Turan, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Aksoy'a, İl Müdürü Turan'dan anlamlı katalog - Son Dakika


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