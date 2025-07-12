Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 'Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla tek tek görüşerek gelen talepleri değerlendirdi.
Düzenli olarak gerçekleştirilen 'Halk Günü Toplantıları' sürüyor. Bu çerçevede, Vali Aksoy, vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar ile tek tek görüşeren Vali Aksoy; kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için ilgili kurum ve kuruluş müdürlerine talimatlar verdi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Vali Aksoy'dan Halk Günü Toplantısı - Son Dakika
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