Vali Aksoy Halk Günü\'nde Vatandaşları Dinledi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Aksoy, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor. Bu çerçevede düzenlenen toplantıda Vali Aksoy, vatandaşların sorunlarını, şikayetlerini ve taleplerini dinledi. Toplantıya katılan vatandaşlarla birlikte çözüm önerileri üzerinde de duran Vali Aksoy, gerekli çalışmaların yapılması için ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi. - ESKİŞEHİR