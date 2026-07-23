Vali Aktaş\'tan Yaz Kur\'an Kurslarına Ziyaret

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen Yaz Kur'an Kursları çerçevesinde Selçuklu Camii'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Vali Aktaş, çocukların sorularını yanıtlayıp çeşitli ikramlarda bulundu. Programa İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ile Müftü Yardımcıları Tuğba Anatoprak ve Sinan Cansever de katıldı.

Yaz Kur'an kurslarının çocukların dini, ahlaki ve sosyal gelişimindeki önemine dikkat çeken Aktaş, kursların çocukların manevi hayata hazırlanmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Özveriyle görev yapan öğreticilere teşekkür eden Aktaş, kursa katılan öğrencilere de başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR