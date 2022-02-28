Vali Ali Çelik'ten Simav ziyareti - Son Dakika
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Vali Ali Çelik'ten Simav ziyareti

28.02.2022 21:45
Vali Ali Çelik'ten Simav ziyareti

Vali Ali Çelik, haftanın ilk mesai gününde Simav ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Ali Çelik, haftanın ilk mesai gününde Simav ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

İlçedeki programına Simav Kaymakamlığı ile başlayan Vali Çelik, İl Özel İdaresi Yatırım ve Planlama Toplantısı'na başkanlık etti.

Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Adil Biçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile İl Genel Meclis üyelerinin katıldığı toplantıda; İl Özel İdaresi'nin 2021 yılı Simav yatırımları değerlendirilerek, 2022 yılının yatırım planlaması istişare edildi.

Toplantının ardından Güney beldesine geçen Vali Çelik, Belde Belediye Başkanı Ahmet Çavdar'ı makamında ziyaret etti.

Beldenin genel durumu ve belediyenin projeleri hakkında bilgiler alan Vali Çelik, Çavdar'a çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Çelik, Güney Beldesi-Koyunoba Köyü yolunda incelemelerde bulundu.

Vali Çelik, 5,4 kilometre uzunluğundaki yolun 2,5 kilometresinin 2021 yılında asfaltlandığını, kalan 2,9 kilometresinde ise 2022 yılında tamamlanacağını söyledi.

Köy içinde de incelemelerde bulunan Vali Çelik, asfalt yolda iyileştirme yapılacağını belirtti.(MA-EFE-) - KÜTAHYA

Vali Ali Çelik'ten Simav ziyareti
Vali Ali Çelik'ten Simav ziyareti
Vali Ali Çelik'ten Simav ziyareti

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Adil Biçer, Yatırım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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