Vali Aslan, Düzce\'de Personel ve Vatandaşlarla Buluştu

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DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ticaret İl Müdürlüğü personeliyle buluşurken, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nde de vatandaşlarla bir araya geldi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan personel ve vatandaşlar ile buluşmaya devam ediyor. Bu çerçevede güne Ticaret İl Müdürlüğü'nde giren Vali Aslan personeller ile bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi. Daha sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Aslan, burada da vatandaşlar ile bir araya gelip istek ve taleplerini dinledi. Hem personel hem de vatandaşlar ile fikir alışverişi yaptıklarını dile getiren Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Samimi sohbet eşliğinde istişarelerde bulunarak fikir alışverişi yaptık. Her bir fikir bizim için çok kıymetli. Vatandaş odaklı çalışmalarımızda ortak akılla hareket etmenin ve dayanışma içinde ilerlemenin gücüne inanıyoruz. Değerli katkıları için tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE