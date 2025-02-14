Vali Aydoğdu ve Heyet, Hızır Orucu İftarında Kanaat Önderini Ziyaret Etti

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve beraberindeki heyetle birlikte, Erzincan'ın kanaat önderlerinden Ahmet Uğurlu Dede'yi ziyaret ederek Hızır Orucu iftarını birlikte yaptı.

Tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin Allah katında kabulü için niyazda bulunan Vali Aydoğdu, Hızır Orucunun sevgi, barış, kardeşlik ve huzurun tüm dünyada hüküm sürmesine vesile olmasını diledi. - ERZİNCAN