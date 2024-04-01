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Vali Aydoğdu, yaşlı kadını makam otosuyla göndererek hayır duasını aldı - Son Dakika
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Yerel

Vali Aydoğdu, yaşlı kadını makam otosuyla göndererek hayır duasını aldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yolda karşılaştığı yürümekte güçlük çeken yaşlı kadını gideceği yere kendi makam otomobiliyle gönderterek insani dokunuş yaptı, kadının hayır duasını aldı. Vali Aydoğdu, beraberindeki valilik personelleriyle birlikte sokaklarda incelemelerde bulunmaya devam etti.

01.04.2024 18:42  Güncelleme: 18:44
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Vali Aydoğdu, yaşlı kadını gideceği yere makam otosuyla göndertti, hayır duasını aldı

ERZİNCAN - Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yolda karşılaştığı yürümekte güçlük çeken yaşlı kadını gideceği yere kendi makam otomobiliyle gönderterek insani dokunuş yaptı, kadının hayır duasını aldı.

Erzincan'ın sokaklarında halkın içerisinde olmasıyla dikkat çeken Vali Hamza Aydoğdu, dolaşırken İnönü Mahallesinde bel ağrısı ve yorgunluk nedeniyle yürümekte güçlük çeken yaşlı kadını fark etti. Yaşlı kadının hal ve hatırını soran Vali Aydoğdu, bir süre sohbet etti. Daha sonra, kadına nereye gideceğini soran Vali Aydoğdu, gideceği yer ile bulunduğu yer arasındaki mesafenin fazla olduğunu anlayınca kendi makam otosuyla kadını gideceği yere bıraktırdı.

Yaşlı kadın kendisine yardımcı olan kişinin Vali olduğunun farkına varmasa da bol bol dua etti. Yaşlı kadından hayır duası alan Vali Aydoğdu, beraberindeki valilik personelleriyle birlikte yaya olarak sokaklarda incelemelerde bulunmaya devam etti.

Kaynak: İHA

Erzincan, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Aydoğdu, yaşlı kadını makam otosuyla göndererek hayır duasını aldı - Son Dakika

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