Vali Aygöl'den Çocuklara Dondurma İkramı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Aygöl'den Çocuklara Dondurma İkramı

Vali Aygöl\'den Çocuklara Dondurma İkramı
13.07.2026 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, çocukların dondurma isteğine kayıtsız kalmayarak etkinlik düzenledi.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, sosyal medya hesabından paylaşım yapan çocukların dondurma isteğine kayıtsız kalmadı. Yaklaşık 150 öğrenciyle düzenlenen etkinlikte renkli anlar yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde TÜGVA Tunceli sosyal medya hesabından, "Tunceli Valisi Şefik Aygöl bu gönderiye yorum yaparsa Barış başkandan tüm çocuklara dondurma hediye" şeklinde paylaşım yapıldı. Vali Aygöl paylaşıma, "Barış başkan ve tüm çocukları tebrik ediyorum, ayrıca dondurmalar bizden" yanıtını verdi. Bunun üzerine Hürriyet Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte Vali Aygöl, yaklaşık 150 çocukla bir araya geldi. Çocuklara dondurma ikram edilen etkinlikte çeşitli oyunlar da oynanırken, ip çekme yarışında renkli ve heyecan dolu anlar yaşandı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Tunceli Valiliği, Yerel Haberler, Güncel, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Aygöl'den Çocuklara Dondurma İkramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
Kayseri’de kanlı tartışma: Ağabeyini bahçede tüfekle vurup öldürdü Kayseri'de kanlı tartışma: Ağabeyini bahçede tüfekle vurup öldürdü
Annesinden para alamayınca evi ateşe verip kaçan kundakçı yakalandı Annesinden para alamayınca evi ateşe verip kaçan kundakçı yakalandı
KKTC resti çekti Rum kesimini küplere bindirecek teklif KKTC resti çekti! Rum kesimini küplere bindirecek teklif

20:52
Kılıçdaroğlu’ndan ’yeni parti hazırlığı’ iddialarına ilişkin ilk yorum: Özel’in partiden ayrılmasına gerek yok
Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni parti hazırlığı' iddialarına ilişkin ilk yorum: Özel’in partiden ayrılmasına gerek yok
20:49
3 bin TL’ye ekmek arası et döner Para cezası kesildi
3 bin TL'ye ekmek arası et döner! Para cezası kesildi
20:41
Ülkesi Dünya Kupası’ndan elenir elenmez soluğu Las Vegas’ta aldı Tepki çok büyük
Ülkesi Dünya Kupası'ndan elenir elenmez soluğu Las Vegas'ta aldı! Tepki çok büyük
20:18
Husiler, Suudi Arabistan’ı vurdu Havalimanı ve hava üssü hedef alındı
Husiler, Suudi Arabistan'ı vurdu! Havalimanı ve hava üssü hedef alındı
18:32
Muhalefetin “mehter marşı“ eleştirilerine, Erdoğan’dan Kabine sonrası net yanıt
Muhalefetin "mehter marşı" eleştirilerine, Erdoğan'dan Kabine sonrası net yanıt
17:45
Trump: Hürmüz Boğazı’nda ablukayı yeniden başlatıyoruz
Trump: Hürmüz Boğazı'nda ablukayı yeniden başlatıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 21:06:54. #.0.3#
SON DAKİKA: Vali Aygöl'den Çocuklara Dondurma İkramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.