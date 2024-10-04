Vali Aygöl'den Özel Eğitim Anaokulu Ziyareti - Son Dakika
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Vali Aygöl'den Özel Eğitim Anaokulu Ziyareti

Vali Aygöl\'den Özel Eğitim Anaokulu Ziyareti

Bilecik Valisi Aygöl, Pelitözü Özel Eğitim Anaokulu inşaatını inceleyerek bilgi aldı.

04.10.2024 11:23
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pelitözü Özel Eğitim Anaokulu inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Vali Şefik Aygöl, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Konuralp Caddesi üzerinde uzun süredir devam eden Pelitözü Özel Eğitim Anaokulu inşaatını inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı. Burada bir açıklama yapan Vali Aygöl, özel gereksinim yavrularımızın hak ettikleri yeri almalarının önemine dikkat çekerek, "Bizim en önemli görevlerimizden biri, engelli çocuklarımızın eğitim sürecinde karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırarak, onlara en iyi imkanları sunmaktır. Çocuklarımızın potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmaları için gerekli imkanları sağlamakta kararlıyız. Bu doğrultuda, eğitim kadromuzun ve altyapımızın en iyi şekilde hazırlanması için elimizden geleni yapacağız. Bu tür projelerin devam edeceğini ve engelli bireylerin her alanda desteklenmesi için çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Aygöl'den Özel Eğitim Anaokulu Ziyareti - Son Dakika

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