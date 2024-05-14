Vali Aygöl, Yusuf'un en büyük hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yerel

Vali Aygöl, Yusuf'un en büyük hayalini gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, minik Yusuf'u en büyük hayali olan kırmızı bisiklete kavuşturdu. Yusuf'un heyecanına ve sevincine eşlik eden Vali Aygöl, ilk bisiklet kontrollerini yaparak hediyesini takdim etti.

14.05.2024 22:44
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En büyük hayali kırmızı bisiklete binmek olan Yusuf'un sevinci görülmeye değerdi

Yarışmaya, arkadaşının bisikleti ile katılan ilköğretim öğrencisi 10 yaşındaki Yusuf, Vali Aygöl'ün dikkatinden kaçmamıştı

BİLECİK - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, minik Yusuf'u en büyük hayali olan kırmızı bisiklete kavuşturdu.

Geçtiğimiz gün Bilecik'te de düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu sonrası katılımcılara hediyeleri Vali Şefik Aygöl tarafından takdim edilmişti. Yarışmaya, arkadaşının bisikleti ile katılan ilköğretim öğrencisi 10 yaşındaki Yusuf'un turnuva sonrası bisikletleri incelemesi Vali Aygöl'ün dikkatinden kaçmadı. Vali Aygöl, Yusuf'la konuşarak en büyük hayalinin kırmızı bisiklet olduğunu öğrendi ve gerekli talimatları verdi. Yusuf'un kırmızı bisiklet hayali gerçek olurken, o anlar görülmeye değerdi. Yusuf'un heyecanına ve sevincine eşlik eden Vali Aygöl ilk bisiklet kontrollerini yaparak hediyesini takdim etti.

Minik bisiklet tutkunu Yusuf ise paha biçilemez mutluluğu ile Vali Aygöl'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Aygöl, Yusuf'un en büyük hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

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