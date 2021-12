Vali Baruş Arapgir'de Muhtarlarla toplantı düzenledi - Son Dakika

Vali Aydın Baruş, Arapgir ilçesinin muhtarlarıyla koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

Vali Baruş, Arapgir ilçesi Samime Aydınlar Kültür Merkezi'nde başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, yol, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. İlçenin sorunlarının istişare edilerek talepler ve sorunların dinlendirildiği ve çözümlerin geliştirilmesi yönünde görüşlerin alındığı toplantıya, Vali Aydın Baruş, İlçe Kaymakamı Adnan Doğan, İlçe Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Kurum Müdürleri, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Mahalle Muhtarları ve kanaat önderleri katıldı. Programda ilk olarak konuşan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu; "Yılın son günlerinde yapılan bu koordinasyonun hayırlı olmasını diliyorum. Arapgirdeyiz, Arapgir tarihin ve medeniyetin olgunlaştığı, birlikteliğin şehri. Dolayısıyla burada olmak ve birlikte olmak büyük bir şereftir. Arapgir bildiğiniz üzere Yukarı Fırat Havzası'nda toplu medeniyetlere ev sahipliği yapmış, toplu yaşamların 10 bin yılın üzerinde bütün kalıntılarına sahip ender Anadolu topraklarından birisi. ve bu bölgemizde çalışmak, iş yapmakta o derece hassasiyet ve üzerinde durmayı gerektiriyor. İlçemiz her geçen gün gelişiyor, vatandaşımızın refahını artırmaya yönelik yatırımlarla güzelleşiyor ve inşallah önümüzdeki süreçte de Arapgir örnek bir ilçe haline gelecek, mahalleleri ile birlikte Arapgir'imizin kalkınması hepimizi mutlu ediyor" dedi.

Vali Baruş ise yaptığı konuşmada "Arapgir ilçemiz Malatya'nın en eski ilçelerinden hatta tarih süreci içerisinde çok önemli bir yerleşim merkezi olmuş, medeniyetlerin buluştuğu bir yer olmuş ve bu medeniyetlerin izlerinde, toprağının her zerresinde görebildiğimiz çok müstesna bir ilçemiz. Arapgir sadece köklü tarihi ile değil aynı zamanda Anadolu medeniyetine hediye ettiği değerleriyle de öne çıkan bir ilçemiz. Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin her zaman teminatı olmuş, Türk'ün asil değerlerine her zaman sahip çıkan ve bu değerleri normal hayatında, günlük yaşamında da yaşatmayı ilke edinen bir insan yapısına sahip. Malatya'nın en uzak ilçelerinden biri olmasına rağmen içerisindeki şehir kültürünü halen devam ettiren ve günlük bu şehir kültürünü de buraya gelen ziyaretçilere gösterebilen özellikleriyle bugün de kültür ve turizmin önemli merkezlerinden biri haline gelme noktasında önemli mesafeler almış bir ilçemiz. Bu ilçede yapılan çalışmaların tabii ki büyük değeri var kültür ve turizmin tanıtılması ve turizme kazandırılması anlamında bu noktada Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Çok güzel çalışmaları var. Gerek sivil mimari gerekse diğer eserlerin yaşatılmasında, devlet kurumlarının desteğinin alınmasında önemli girişimlerde bulunmuş ve bu çalışmalarda halen devam ediyor. Burada yapmamız gereken Arapgir için bu zengin yaşam kültürünü, yemek kültürünü gelen insanlara iyi tanıtmak ve her geçen gün buraya gelen ziyaretçi sayısını arttırmak. Çünkü Arapgir'in önümüzdeki yıllarda hareket noktası turizm olacaktır, buna inanıyoruz. Tabii ki zengin tarımı var, tarım ürünleri var bunların üzerine de turizmle birlikte çok daha değerli olacağı kanaatindeyiz, kıymetli hale geleceği kanaatindeyiz. Bir de günlük yaşamın daha kolaylaştırılması, altyapının düzgün hale getirilmesi noktasında önemli çalışmalar yapıldı Büyükşehir belediyemiz tarafından. İlçe Belediye Başkanımız ifade ettiler içme suyu, kanalizasyon ve altyapı çalışmalarının düzgün hale gelmesi ile birlikte ısınma probleminin önümüzdeki süreçte çözülmesi Arapgir'in daha yaşanabilir, insanların daha konforla yaşayabildiği ve dışarıya giden gurbet çeken insanların da önemli bir kısmının gelip kışı geçirebilecek bir ortama kavuşması bizleri çok mutlu edecek. Bu çalışmalar kısa zamanda tamamlanır. Özellikle doğalgaza kavuşması çok önemli bir husus olarak görünüyor. Bu konuda Belediyemizin AKSA ile birlikte yürüttüğü çalışmalarda biz elimizden gelen desteği vereceğiz. Kısa sürede gerçekleşmesi için elimizden geleni ortaya koyacağız bundan emin olun" ifadelerine yer verdi

İlçede devam eden kamu yatımlarına değinen Vali Baruş, "Değerli muhtarlarımız sizlerle bu toplantıları düzenlemekte ki amacımız biliyorsunuz ilk elden vatandaşımızın gündeminde olan sorunları dinlemek ve onların dertlerine bir nebze olsun çare bulabilmek ve ilçemizin önemli problemlerine hep birlikte çözüm bulabilmek, bu konularda istişarede bulunmak sizlerin fikirlerini de almak. Özellikle günlük hayatta önem arz eden, aciliyet taşıyan konuları sizlerden dinlemek ve buradaki arkadaşlarımızın daire amirlerimizin, Büyükşehir Belediyesi yetkililerimizin de konuları ele alarak bir an önce çözmeleri noktasında bir mesafe kat edebilmek anlamında bu toplantıları önemsiyoruz. Bu toplantılar sayesinde sizlerle bir araya gelmek bile bizim için büyük bir mutluluk kaynağı çünkü sizler vatandaşımızın ilk temsilcisisiniz, demokratik yönetimin belkemiğisiniz vatandaşlarımızın günlük yaşantısında yaşamış olduğu sorunları problemleri ilk elden duyan onlara şahit olan kimselerseniz. Her zaman bizlere onları iletme durumunda olan kişilersiniz. Bu anlamda hem devletin en uç noktadaki temsilcisi hem de vatandaşın ilk noktadaki sözcüsü olarak çok önemli bir role sahipsiniz. Bu toplantıları her yıl yapmaya gayret gösteriyoruz ve bu toplantılarda dile getirilen konularla ilgili olarak mesafe alındığını görmekten sizlerin de mutlu olacağını düşünüyorum. Bizlerde elimizden gelen gayreti bu noktada sergileyeceğiz ve vatandaşımızın dertlerine çare bulabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz Şu anda inşallah ilçemize yeni bir emniyet binası kazandıracağız çok uzun yıllardır gündemimizdeydi ama teknik çalışmalar biraz uzun sürdü, diğer kamu binalarının da iyileştirilmesi, okullarımızın iyileştirilmesi anlamında önemli çalışmalar var. Arapgir'in bir özelliği de şu Arapgir'den yetişen iş insanları önemli insanlar. Arapgir'e verdikleri önemi burayı ziyaret ederek gösteriyorlar. İçinde bulunduğumuz salon hiçbir ilçede bulunmayan bir toplantı salonu. Bu noktada bir kez daha buranın yetiştirdiği müstesna insanlardan Mehmet Ali Aydınlar beyefendiyi tekrar sitayişle anmak istiyorum ve gerçekten ilçemize büyük hizmetleri var. Şu anda il merkezimize de çok önemli bir Fen Lisesi inşaatı devam ettiriyor. Onu da inşallah önümüzdeki eğitim öğretim döneminde Malatya'mıza kazandıracağız Yani şehrini önemseyen, unutmayan, doğduğu topraklara minnet borcunu ödemek isteyen insanlara imrenerek bakıyoruz ve bütün hemşerilerimizin de böyle olmasını diliyoruz. Arapgir'de inşallah önümüzdeki süreçte biraz önce belirttiğim kültür ve turizm hareketi ile birlikte insanların daha fazla uğradığı ve gurbetteki insanlarının yaşamaktan daha fazla mutluluk duyduğu bir ilçe haline gelir. Sizleri en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu

Yapılan konuşmaların ardından Vali Aydın Baruş, yapımı devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğü inşaat alanını ve hayırsever Ali Tayfur Kutlay tarafından yaptırılan Yurt ve Hafızlık Kurs binasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı. Daha sonra Vali Aydın Baruş, 1991 yılında İzmir ilinde şehit olan Hv. Onb. Hasan Hüseyin Bulut'un ailesini ziyarette bulundu. Arapgir ilçe meydanında bulunan esnafları da ziyaret eden Vali Baruş onlarla sohbet ederek hayırlı işler diledi. - MALATYA