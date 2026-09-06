Vali Baruş\'tan Dumlu Baba Yaylası\'na Anlamlı Ziyaret

Vali Aydın Baruş ve beraberindeki heyet Dumlu Baba Yaylası'nı ziyaret etti.

Yaylada konaklayan göçerlerle bir araya gelen Vali Aydın Baruş, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve beklentilerini dinledi. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Baruş, kendilerine oyuncak hediye etti. Vali Aydın Baruş, Dumlu Baba 1 ve Dumlu Baba 2 mevkilerinde bulunan aziz şehitlerimizin kabirlerini de ziyaret ederek dua etti.

Ziyarette Vali Aydın Baruş'a Yakutiye Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız eşlik etti.