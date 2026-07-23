Vali Baruş: Erzurum Kongresi milletin şahlanış kararıdır - Son Dakika
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Vali Baruş: Erzurum Kongresi milletin şahlanış kararıdır

Vali Baruş: Erzurum Kongresi milletin şahlanış kararıdır
23.07.2026 09:54
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, kongrenin Milli Mücadele'de dönüm noktası olduğunu belirterek, alınan kararların Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturduğunu ve bağımsızlık ruhunun Türkiye Yüzyılı vizyonuna güç verdiğini vurguladı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Erzurum Kongresi'nin Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, kongrede alınan kararların Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturduğunu vurguladı.

"Erzurum Kongresi, milletimizin şahlanış kararıdır"

Vali Baruş mesajında, "Türk Milletinin küllerinin yeniden doğuşunu sağlayan Milli Mücadelenin dönüm noktalarından biri olan 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 107'nci yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutluyoruz. Vatanımızın, bu günlerde en güçlü müstevli devletleri tarafından dört bir yandan işgal edildiği, Anadolu insanının çaresizliği içinde umutlarının sönmeye yüz tuttuğu bir dönemde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları, göğe uzanan dağların gölgesindeki Erzurum'da, tarihin kahramanlık destanlarına tanıklık eden topraklarda, bağımsızlık ateşini yakarak asil milletimizin kararlılığını tüm dünyaya haykırmışlardır. Erzurum Kongresi, yalnızca bölgesel bir kurtuluş arayışı değil, Türk Milletinin işgalcilerin vurmak istediği esaret zincirini kırmak için içeriden ayağa kalktığı şahlanış kararıdır. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan harcın ana umdelerini ortaya koymuştur. Kongrede kabul edilen 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.' kararı, vatanımızın tek bir parçasının dahi feda edilemeyeceğinin ilanıdır. 'Manda ve himaye kabul olunamaz.' kararı ise Milletimizin hür yaşama iradesinin hiçbir şart altında kısıtlanamayacağını güçlü bir şekilde ifade ederek tarihe geçmiştir. Erzurum Kongresi'ndeki bu haykırış; esareti asla kabul etmeyen, özgürlüğü karakteri sayan bir milletin, tarihin akışını değiştiren sarsılmaz bir irade beyanıdır. Erzurum, o zor günlerde Türk Milletinin yüreğinden yükselen sesin, Anadolu insanının sarsılmaz imanının ve vatan sevgisinin münadisi olmuştur" ifadelerine yer verdi.

"Bu ruh, Türkiye Yüzyılı vizyonunda bize güç vermeye devam ediyor"

Mesajında bugüne düşen sorumluluklara da değinen Baruş, "Bugün bizlere düşen en önemli görev; Erzurum Kongresi kararlarını alan o kutlu ruhu diri tutmak, ecdadımızın canı pahasına bizlere emanet ettiği bu kutsal vatanı daha müreffeh ve daha güçlü yarınlara taşımaktır. Yıllarca süren savaşların yorgunluğu ve yokluklar içerisinde Anadolu insanının ortaya koyduğu büyük kurtuluş destanı, 21'inci asrı Türkiye Yüzyılı yapma vizyonu çerçevesinde bize güç veren manevi rehberimiz olmaya devam etmektedir. Bu diriliş ruhunu temsil eden Erzurum, tarih boyunca Türk Milleti'nin bağımsızlığının teminatı olduğu gibi, bugün de yarın da birliğimizin, dirliğimizin ve kardeşliğimizin sarsılmaz kalesi olmaya devam edecektir" dedi.

Şehit ve gazileri rahmetle andı

Vali Baruş mesajının sonunda ise, "Erzurum Kongresi'nin 107'nci yıl dönümünde; Kongre Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Erzurum Kongresi'nin vatansever delegelerini, vatanımızı hür ve bağımsız yaşatmak için bayrağımız ve mukaddesatımız uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor, minnet ve şükranla yad ediyorum. 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 107'nci yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Baruş: Erzurum Kongresi milletin şahlanış kararıdır - Son Dakika

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