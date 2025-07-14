Vali Canbolat, 15 Temmuz\'un yıldönümünde şehit aileleri ve gazileri unutmadı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde Vali Yakup Canbolat ve eşi Ayşegül Canbolat, şehit ailelerini ve gazileri evlerinde ziyaret etti. "O günleri unutmamak lazım" diyen Vali Canbolat, milletin direniş ruhuna ve emanete sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin yıldönümünde, Aydın Valisi Yakup Canbolat ve eşi Ayşegül Canbolat, gazileri ve şehit ailelerini yalnız bırakmadı. Bu kapsamda Vali Canbolat, 15 Temmuz gecesi yaralanan Gazi Hilmi Çetin ile 15 Temmuz şehidi Yalçın Aran'ın eşi Aselet Aran ve kızı Dilan Feray Aran'ı evlerinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında konuşan Vali Canbolat, "15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümündeyiz. Bu vesile ile o günleri yaşamış, gazi olmuş, şehit vermiş aileleri, eşimle birlikte ziyaret ediyoruz. O günleri unutmamak lazım. Vatan, toprak, bayrağı gönderinde tutmak, vatanın bütünlüğünü sağlamak kolay değil. Burada herkese görev düşüyor. Türk milleti de 15 Temmuz'da vatanını korumak, bayrağını gönderinde dalgalandırmak için kahramanca mücadele etti ve bu günleri de Allah bize gösterdi. Biz şükrediyoruz, vatanımızın bütünlüğü, ülkemizin geleceği ve milletimizin selameti için de dimdik durmaya devam ediyoruz" dedi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "15 Temmuz'un izinde, milletimizin emanetine sahip çıkıyoruz. Valimiz Yakup Canbolat, 15 Temmuz'un yıldönümünde, milletimizin bağımsızlık ve demokrasi uğruna verdiği destansı mücadeleyi bir kez daha hatırlatarak, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret etti. O gece sokaklara çıkan her bir kahraman, bu toprakların hürriyetle yoğrulmuş kaderini yazdı. Direnişin, cesaretin ve millet iradesinin simgesi olan gazilerimize minnettarız. Şehitlerimizin geride bıraktığı her bir emanet, bu milletin en kıymetli hazinesidir. Onlara sahip çıkmak, sadece bir vefa değil, bu topraklara olan borcumuzun bir parçasıdır. Aziz şehitlerimizin emanetlerine ve kahraman gazilerimize minnettarız" ifadeleri yer aldı. - AYDIN