Vali Canbolat şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu
19.02.2026 21:48
Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın ev sahipliğinde şehit ve gazi aileleri onuruna iftar programı düzenlendi.

Kamu kurum müdürleri ve siyasi parti başkanlarının katıldığı iftar programı, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın konuşmasıyla başladı. Şehit ailelerine hitap eden Canbolat, "Aziz şehitlerimizin değerli aileleri sizler bu toprakları bize vatan kılan kahramanlarımızın bizlere bıraktığı en kıymetli emanetlersiniz. Evladını, eşini, kardeşini, babasını bu mukaddes vatan uğruna toprağa veren sizler sabrın, metanetin ve vakurun timsalisiniz. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki devletimiz ve milletimiz aziz şehitlerimizin hatırasını da sizlerin onurlu duruşunu da daima baş tacı etmeye devam edecektir. Milletimiz tarih boyunca söz konusu vatan olduğunda canını ortaya koymaktan asla tereddüt etmemiştir. Bayrağımızın göklerde dalgalanmasının, ezanımızın semalarımızda yankılanmasının arkasında bu yüksek fedakarlık rubu vardır. İnancımızda şehitlik ilahi mertebelerin en yücelerindendir. Şehitlik makamı milletimizin gönlünde en müstesna ve aziz bir yere sahiptir" dedi.

Gazilere de seslenen Canbolat, "Değerli gazilerimiz sizler de aynı iman ve kararlılıkla vatan savunmasında en ön safta yer aldınız. Cesaretinizle, fedakarlığınızla ve kahramanlığınızla milletimizin gururu oldunuz. Bu kutsal görev uğruna yaralandınız bedel ödediniz. Fakat asla geri adım atmadınız. Sizlere olan minnet ve şükranlarımızı kelimelerle ifade etmek mümkün değildir. Bu aziz millet sizlere gönülden bağlıdır ve her daim bizler de sizlerin yanınızdayız" diye konuştu.

Ramazan ayının rahmet, bereket ve mağfiret ayı olduğunu dile getiren Canbolat, konuşmasının sonunda başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmetle, gazileri ise minnet ve şükranla andı.

Vali Canbolat'ın konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açılırken, programda sahnelenen semazen gösterisi de davetlilerden büyük beğeni topladı.

Program, şehit aileleri ve gazilerle yapılan sohbetlerin ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

İftar, Yerel, Son Dakika

