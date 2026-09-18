Vali Çiçek: "Gazilerimiz; vatan sevgisinin, cesaretin ve fedakârlığın en anlamlı timsalleri, milletimizin gurur ve onur abideleridir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Çiçek: "Gazilerimiz; vatan sevgisinin, cesaretin ve fedakârlığın en anlamlı timsalleri, milletimizin gurur ve onur abideleridir"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vali Çiçek: "Gazilerimiz; vatan sevgisinin, cesaretin ve fedakârlığın en anlamlı timsalleri, milletimizin gurur ve onur abideleridir"
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gökmen Çiçek mesajında; "Aziz milletimizin bağımsızlığı, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimiz, tarihimizin en şerefli sayfalarında müstesna bir yere sahiptir. Gazilerimizin, en zor şartlarda gösterdiği üstün cesaret ve fedakarlık, bugün olduğu gibi gelecekte de milletimizin yolunu aydınlatacak; onların bizlere bıraktığı kutlu miras, vatanımıza, bayrağımıza ve devletimize sahip çıkma sorumluluğumuzu her daim hatırlatacaktır. Devletimiz, şehitlerimizin aziz emanetleri ile kahraman gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin daima yanında olmaya devam edecektir. Bizlere düşen, onların fedakarlıklarını unutmamak, hatıralarını yaşatmak ve birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olan kahraman gazilerimize uzun ömürler diliyorum. 19 Eylül Gaziler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüKayseri ValiliğiGökmen ÇiçekYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu
Paşinyan Rus askeri üssünü hedef aldı: Güvenliğimize katkı sağlamıyor Paşinyan Rus askeri üssünü hedef aldı: Güvenliğimize katkı sağlamıyor
Kolombiya’da düşen uçaktan acı haber geldi Türk iş insanı dahil 5 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da düşen uçaktan acı haber geldi! Türk iş insanı dahil 5 kişi hayatını kaybetti
Kasapta yüzlerce kilo bozuk et ele geçirildi Vatandaşı alenen zehirleyeceklerdi Kasapta yüzlerce kilo bozuk et ele geçirildi! Vatandaşı alenen zehirleyeceklerdi
AFAD seferber oldu: Ormanda mahsur kalan Bircan çifti 2 gün sonra kurtarıldı AFAD seferber oldu: Ormanda mahsur kalan Bircan çifti 2 gün sonra kurtarıldı
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
12:57
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu’ndan ilk açıklama
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama
12:53
Pakistan’da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50’den fazla yaralı var
Pakistan'da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var
12:41
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
12:16
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
11:12
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
11:07
MİT’ten yasa dışı forex operasyonu 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
MİT'ten yasa dışı forex operasyonu! 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 13:09:30. #.0.3#
SON DAKİKA: Vali Çiçek: "Gazilerimiz; vatan sevgisinin, cesaretin ve fedakârlığın en anlamlı timsalleri, milletimizin gurur ve onur abideleridir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement