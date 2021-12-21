Vali Çiçek, Kadın Kültür Market'in açılışını yaptı - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Çobanlar ilçesini ziyaret ederek burada Kadın Kültür Evleri ile devam eden projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Çiçek, ilk olarak Çobanlar Kaymakamlığı'nı ziyaret etti. Vali Çiçek, Kaymakam Mücahit Öztürk'ten ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Çobanlar Kadın Kültür Kooperatifi üyesi kadınlarımızın hünerli elleriyle üretilen birbirinden güzel ürünlerin satışının yapılacağı Çobanlar Kadın Kültür Market'in açılışı da Vali Çiçek, ilçe protokolü ve kadınların katılımıyla yapıldı. Modern mimarisi, çocuklara yönelik etkinlik ve okuma alanı ve zengin kitap içeriği ile dikkat çeken Çobanlar İlçe Halk Kütüphanesi'nin de açılışını Vali Çiçek yaptı. Kütüphaneyi inceleyen ve çocukların bulunduğu alanda minik kitap kurtları ile sohbet eden Vali Gökmen Çiçek, tüm vatandaşları kütüphaneden istifade etmeye davet etti. Çobanlar Kadın Kültür Evi'ni ziyaret eden Vali Çiçek, Kadın Kültür Evi'nde verilen eğitimler, talep gören eğitim programları, ziyaretçi profili ve kadınların ilgisi hakkında bilgi aldı. Kadın Kooperatifi Üretim Atölyesi'ni de ziyaret eden Vali Çiçek, kadınların ürettiği göz kamaştıran dekoratif ürünleri inceledi. - AFYONKARAHİSAR