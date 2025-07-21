Vali Çiçek\'ten Eğitim Müdürlüğü Ziyareti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kurum ziyaretleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Vali Çiçek, müdürlük binasına gelişi sırasında Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve kurum personeli tarafından karşılandı. Ziyaret kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve şube müdürleriyle bir araya gelen Vali Çiçek, kentte yürütülen eğitim faaliyetleri ve devam eden eğitim yatırımları hakkında bilgi aldı. - KAYSERİ