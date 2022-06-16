Vali Çiçek, turizm acenteleri ve otel yöneticileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Çiçek, turizm acenteleri ve otel yöneticileriyle bir araya geldi

16.06.2022 14:23
Vali Çiçek, turizm acenteleri ve otel yöneticileriyle bir araya geldi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri turizminin tanıtılması amacıyla Turizm Acenteleri ve Otel yöneticileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri turizminin tanıtılması amacıyla Turizm Acenteleri ve Otel yöneticileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Programa Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Otel Yöneticileri ve ilimizde faaliyet gösteren Turizm Acenteleri katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Çiçek, "Burada göreve başladıktan sonra, gezmeye ve görmeye çalışıyorum. Geldiğimde bu kadar güzel, bu kadar pazarlayabileceğimiz alan olduğunun farkında değilmişim. Sadece, merkezdeki Selçuklu Eserlerini ve Erciyes Dağı'nı biliyordum ama gördüm ki inanılmaz derecede bir tarihi hazinenin üzerinde duruyoruz. Kayseri'nin sadece sanayi şehri olarak anılması bence Kayseri'ye haksızlık olur. Çünkü Kayseri çok ciddi bir turistik tarihin de üzerinde duruyor." dedi.

Vali Çiçek konuşmasının devamında," Sizler turistik değerleri öne çıkaralım ve ilin tanıtımını yapalım diye çok çalışıyor, çok çabalıyorsunuz. Ben de Kayserinin Turizm potansiyelini arttırmak için elimden geleni yapacağım. Burası sadece sanayi şehri olarak anılıyor ama bunu hep beraber değiştirmek için çaba sarf edeceğiz. Sadece Organize Sanayi Bölgelerinde değil, özellikle otelleri ve acenteleri tek tek gezip şehirde neler yapabiliriz bunları konuşacağım" dedi.

Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Vali Çiçek, turizm acenteleri ve otel yöneticileriyle bir araya geldi
Vali Çiçek, turizm acenteleri ve otel yöneticileriyle bir araya geldi
Vali Çiçek, turizm acenteleri ve otel yöneticileriyle bir araya geldi
Vali Çiçek, turizm acenteleri ve otel yöneticileriyle bir araya geldi
Vali Çiçek, turizm acenteleri ve otel yöneticileriyle bir araya geldi
Vali Çiçek, turizm acenteleri ve otel yöneticileriyle bir araya geldi

YORUMLAR
500
Vali Çiçek'ten Melikgazi'ye ziyaret Vali Çiçek'ten Melikgazi'ye ziyaret Kayseri'de diyabet hastası çocukların yüzü güldü Kayseri'de diyabet hastası çocukların yüzü güldü
Kaynak: İHA

Gökmen Çiçek, Kayseri, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çiçek, turizm acenteleri ve otel yöneticileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:25 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı toplantıda Bülent Arınç'ın elini sıkmadı!
14:22 Son dönemde aldığı eleştiriler hakkında konuşan Hakan Ural: Ölümü göze aldım
14:08 Son halini paylaşan Sertab Erener'e yorum yağdı! "Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu zannettim"
13:53 Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına af kapıda! 5 bin TL ve altındaki borçlar silinecek
13:35 Ebru Şallı, leopar desenli mayosuyla fotoğraf paylaştı, takipçileri mest oldu!
13:30 Kayıp ihbarı yapılmıştı! Yaşlı kadın su deposunda ölü halde bulundu
13:26 ABD'li adamdan ilginç iddia! Ne olduğu belirlenemeyen canlı, adamı nehirden karaya kadar kovaladı
13:22 Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Yeni hedef Willian Arao
13:21 Ağacın gövdesinde saklanan canlıyı ilk bakışta kimse fark edemiyor!
12:49 Türkiye'nin en ölümcül yılanı olan engerek yılanı Muğla'da bir evin yatağında çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 14:32:21. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Çiçek, turizm acenteleri ve otel yöneticileriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement