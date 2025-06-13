Vali Çiftçi 102 Yaşındaki Nineyi Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Sığırlı Mahallesi'nde ikamet eden 102 yaşındaki Nuriye Kayaoğlu Nine'yi ziyaret etti.
Vali Çiftçi'ye ziyaretleri esnasında; Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Açık Kapı Şube Müdürü Abdüllatif Tavlaşoğlu eşlik etti.
Vali Çiftçi, Nuriye Kayaoğlu Nine ile bir süre sohbet ettikten sonda evden ayrıldı. - ERZURUM
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