Vali Çiftçi\'den 15 Temmuz mesajı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Aziz milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla nelerin üstesinden gelebileceğini tüm dünyaya gösterdiği kutlu direnişin yıl dönümünde, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü'nü milletçe bir kez daha idrak ettiğimizi ifade eden Vali Çiftçi, "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) hiçbir düşman unsurunun cür'et edemeyeceği bir hainliğe kalkıştığı 15 Temmuz gecesinde devletimizin bekası, milletimizin istiklali yolunda 252 vatan evladımız şehit olmuş, 2 bin 740 kahramanımız ise gazilik mertebesine erişmiştir.

Milletimiz, darbecilere karşı destansı bir direniş sergileyerek iradesine sahip çıkmış; Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve yüreklerdeki iman gücüyle istiklalimize kasteden hainlere geçit vermemiştir.

Ömer Halisdemir başta olmak üzere vatan toprağını kutsal bilen kahramanlarımız; millet olmanın, hür yaşamanın ve bağımsızlığın Türk tarihinde nasıl yer edindiğini ve milli karakterimizi ortaya koymuş, böylelikle 15 Temmuz aynı zamanda dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazılmış en onurlu direnişlerden biri olmuştur.

Milletimiz o geceyi takip eden günlerde tuttuğu demokrasi nöbetleriyle vatanına, bayrağına ve devletine olan bağlılığını kararlılıkla ortaya koymuştur. Bizler, şanlı tarihimize altın harflerle kazınan bu büyük direnişi daima iftiharla anacak; canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kıymetli gazilerimizi asla unutmayacağız. Bu vesileyle; 15 Temmuz gecesi milli birlik ve beraberliğe canları pahasına sahip çıkan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi. - ERZURUM