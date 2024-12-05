Vali Çiftçi\'den ER-VAK\'a Takdir Plaketi

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Kalkınma Vakfı'na şehrin gelişmesi, kalkınması ve kültürel konularda yapmış olduğu çalışmalarından dolayı takdir plaketi verdi.

Valilik makamında gerçekleştirilen plaket takdiminde Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Kalkınma Vakfının çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve takdirle karşıladıklarını belirterek bu plaketin 'maarifet iltifat'a tabidir' düşüncesinin bir ifadesi olduğunu ifade etti.

ER-VAK Başkanı Erdal Güzel ise bu anlamlı plaketi almanın onuru ve gururunu yaşadığını ifade ederek Vali Mustafa Çiftçi'ye ER-VAK camiası adına şükranlarını sunduklarını belirtti. - ERZURUM