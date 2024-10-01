Vali Çiftçi Hınıs ilçesinde Kaymakam Bektaş\'ı ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hınıs ilçesini ziyaret etti.
Hınıs ziyaretinde Vali Çiftçi'yi; Kaymakam Onur Bektaş, Belediye Başkanı Serdal Şan ve ilçe protokolü karşıladı. Vali Çiftçi, Hınıs Kaymakamlığını ziyaret ederek Mülki Amirler Kararnamesi ile Hınıs'a atanan Kaymakam Onur Bektaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Hınıs Kaymakamlığı ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Çiftçi, Kaymakam Bektaş'a yeni görevinde başarılar diledi. - ERZURUM
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