Vali Çiftçi, Protez Bacaklanan R.M.\'yi Ziyaret Etti

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2022 yılında geçirdiği sağlık sorunlarından dolayı iki bacağını da kaybeden R.M.yi ziyaret etti.

R.M. isimli vatandaş, Erzurum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Erzurum Gönüllü Anneler Derneği'nin katkılarıyla, iş insanlarından toplanan yardımlarla, sağlanan protez bacaklar sayesinde artık tek bastonla yürüyebiliyor.

Vali Çiftçi, Erzurum Gönüllü Anneler Derneğinin ve hayırsever iş insanlarının desteğiyle tedavi sürecini tamamlayan R.M., yeniden hayata tutunmanın mutluluğunu yaşıyor. Ziyarette Vali Mustafa Çiftçi'ye; Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Sosyal Yardımlaşma Vakfı İl Müdürü Haluk İlhan ve Erzurum Gönüllü Anneler Derneği Başkanı Ayşe Dursunoğlu eşlik etti. - ERZURUM