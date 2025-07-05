Vali Eldivan, Suludere Köyü\'nde Vatandaşlarla Buluştu

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Aydıntepe ilçesine bağlı Suludere köyü sakinleriyle bir araya gelerek, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Vali Eldivan, köy meydanında toplanan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Köy sakinleri su, yol, altyapı ve tarım destekleri gibi konulardaki beklentilerini doğrudan Vali Eldivan'a iletme fırsatı buldu. Vali Eldivan da iletilen her talebi not alarak, ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları verdi.

Köy ziyaretinde Vali Eldivan'a, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ve ilgili kurum amirleri eşlik etti. - BAYBURT