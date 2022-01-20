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Vali Epcim huzur evi sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Vali Epcim huzur evi sakinleriyle bir araya geldi

20.01.2022 00:07
Vali Epcim huzur evi sakinleriyle bir araya geldi

Vali Cüneyt Epcim ile eşi Büşra Epcim, Memnune Evsen Huzur Evi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Vali Cüneyt Epcim ile eşi Büşra Epcim, Memnune Evsen Huzur Evi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette huzur evi sakinlerinin talepleri dinlendi, canlı müzik eşliğinde halay çekildi.

Merkez Müdürü Hayati Murat Köse'den bilgi alan Vali Epcim, huzur evi sakinlerini böylesi güzel şartlarda ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Yaşlıların yaşam tecrübeleriyle kendilerine de yol gösterdiklerini belirten Vali Epcim, "Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Şunu ifade etmek istiyorum ki; pandemi nedeniyle çok dikkatli olmaya çalışıyoruz. Burada görevli olanlar bu sürece azami dikkat etmeye çalışıyor. Özel hassasiyet içeren bir konu. Şu an itibariyle özellikle pandemi sürecinde gelinen nokta ve aşılanmayla birlikte çok daha rahat bir ortam var." dedi.

Vali Epcim, Bayburt'un bu yönüyle avantajlı şehirlerden biri olduğunu ve huzur evi sakinlerini ziyaret ederek bu fırsatı değerlendirmek istediklerinin altını çizdi.

Huzur evini yakından takip ettiğine dikkat çeken Vali Epcim, şöyle devam etti: "Bu süreç uzaktan takibi gerektiren bir süreç. Devamlı surette makam odamdan huzur evini izleyen biriyim. Tabi bir takım ihtiyaçlar var. Bunları karşılamak adına yoğun bir gayret içerisindeyiz. İnşallah biraz daha kaynakla yaz aylarında buradaki ihtiyaçları karşılamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Vali Epcim, huzur evi sakinlerine teşekkür ederek sağlık ve huzur temenni etti.

Huzur evi sakinleri ise Vali Epcim ile Büşra Epcim'e ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Ziyaretleri anısına Epcim ailesine, huzur evi sakinlerince üç çocuğu simgeleyen lale motifli ebru çalışması takdim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ile Müdür Yardımcısı Senem Daştan'ın da hazır bulunduğu ziyaret huzur evindeki aile yemeğinin ardından sona erdi. - BAYBURT

Vali Epcim huzur evi sakinleriyle bir araya geldi
Vali Epcim huzur evi sakinleriyle bir araya geldi
Vali Epcim huzur evi sakinleriyle bir araya geldi

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Rehabilitasyon Merkezi, Cüneyt Epcim, Huzurevi, Müzik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Epcim huzur evi sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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