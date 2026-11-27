Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çanakkale Valiliğine atanan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kent genelinde sürdürdüğü veda ziyaretleri kapsamında Çaycuma'da ilçe protokolüyle bir araya geldi.

Zonguldak'taki görevinin sona ermesi dolayısıyla ilçelere veda ziyaretlerinde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu için Çaycuma Hükümet Konağı önünde program düzenlendi. 27 Kasım Cuma günü saat 16.30'da gerçekleştirilen programa siyasi partilerin ilçe başkanları, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanlığı mensupları ve ilçe protokolü katıldı.

Programda ilçe protokolüyle vedalaşan Vali Hacıbektaşoğlu, ziyaretinin ardından Çaycuma'dan ayrıldı. Çanakkale Valiliğine atanan Hacıbektaşoğlu, Zonguldak'taki veda ziyaretleri kapsamında Devrek ve Gökçebey ilçelerinde de kaymakamlar, belediye başkanları ve iş insanlarıyla bir araya gelmişti. Kentte görev yapan basın mensuplarıyla da buluşan Hacıbektaşoğlu, şehit yakınları, gaziler ve aileleri için düzenlenen veda programına katılmıştı.