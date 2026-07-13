Kilis Valisi 15 Temmuz sergisini ziyaret etti

Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve Kent protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında hazırlanan etkinlik çadırını ziyaret ederek sergiyi gezdi.

Etkinlik çadırında açıklamalarda bulunan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin ortaya koyduğu mücadelenin tarihe eşsiz bir demokrasi destanı olarak geçtiğini söyledi.

Vali Kalaylı, "15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran, tankların, uçakların ve mermilerin önüne göğsünü siper ederek Türkiye'nin dört bir yanında eşsiz bir direniş sergileyen aziz milletimizin topyekün mücadelesi neticesinde ihanet kalkışması bastırılmış, karanlık eller tarafından harekete geçirilen hain yapı hezimete uğratılmış ve necip milletimiz bu şerefli ve vakur duruşuyla tarihin sayfalarına eşsiz bir demokrasi destanı yazmıştır" dedi.

15 Temmuz'un milli birlik ve beraberliğin tüm dünyaya gösterildiği tarihi bir gün olduğunu belirten Kalaylı, "15 Temmuz; vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği tarihi bir gün, dünya toplumlarına ve devletlerine ders veren bir destandır. Aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu cesaret, feraset ve kararlılıkla demokrasisine, devletine ve milli iradesine sahip çıkmış, aydınlık geleceğine olan inancını tüm dünyaya ilan etmiştir" ifadelerini kullandı.

Vali Kalaylı, "15 Temmuz; vatan sevgisi ve bağımsızlıkla kaynaşmış imanı için yaşayan bu şanlı millete vurulmak istenen esaret kelepçesinin bir kez daha paramparça edildiği tarihtir. Şehit kanlarıyla yoğrulmuş, vatan yapılmış bu coğrafyaların işgal edilemeyeceğinin tescili, hür yaşamış, hür yaşayacak milletimizin zaferle sonuçlanmış yeni kurtuluş mücadelesidir" diye konuştu.

Açıklamalarının ardından Vali Kalaylı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hazırlanan sergiyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. - KİLİS