Kilis Valisi 15 Temmuz sergisini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kilis Valisi 15 Temmuz sergisini ziyaret etti

13.07.2026 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve Kent protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında hazırlanan etkinlik çadırını ziyaret ederek sergiyi gezdi.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve Kent protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında hazırlanan etkinlik çadırını ziyaret ederek sergiyi gezdi.

Etkinlik çadırında açıklamalarda bulunan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin ortaya koyduğu mücadelenin tarihe eşsiz bir demokrasi destanı olarak geçtiğini söyledi.

Vali Kalaylı, "15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran, tankların, uçakların ve mermilerin önüne göğsünü siper ederek Türkiye'nin dört bir yanında eşsiz bir direniş sergileyen aziz milletimizin topyekün mücadelesi neticesinde ihanet kalkışması bastırılmış, karanlık eller tarafından harekete geçirilen hain yapı hezimete uğratılmış ve necip milletimiz bu şerefli ve vakur duruşuyla tarihin sayfalarına eşsiz bir demokrasi destanı yazmıştır" dedi.

15 Temmuz'un milli birlik ve beraberliğin tüm dünyaya gösterildiği tarihi bir gün olduğunu belirten Kalaylı, "15 Temmuz; vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği tarihi bir gün, dünya toplumlarına ve devletlerine ders veren bir destandır. Aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu cesaret, feraset ve kararlılıkla demokrasisine, devletine ve milli iradesine sahip çıkmış, aydınlık geleceğine olan inancını tüm dünyaya ilan etmiştir" ifadelerini kullandı.

Vali Kalaylı, "15 Temmuz; vatan sevgisi ve bağımsızlıkla kaynaşmış imanı için yaşayan bu şanlı millete vurulmak istenen esaret kelepçesinin bir kez daha paramparça edildiği tarihtir. Şehit kanlarıyla yoğrulmuş, vatan yapılmış bu coğrafyaların işgal edilemeyeceğinin tescili, hür yaşamış, hür yaşayacak milletimizin zaferle sonuçlanmış yeni kurtuluş mücadelesidir" diye konuştu.

Açıklamalarının ardından Vali Kalaylı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hazırlanan sergiyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

Kilis Valiliği, Yerel Haberler, Ömer Kalaylı, Etkinlikler, Demokrasi, 15 Temmuz, Kilis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kilis Valisi 15 Temmuz sergisini ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek’in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiası İki kişi tutuklandı Bakan Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiası! İki kişi tutuklandı
Greenwood’un lüks evindeki iki komşusu bile belli İşte o isimler Greenwood'un lüks evindeki iki komşusu bile belli! İşte o isimler
113 yıllık gelenek sıcak havaya yenildi 113 yıllık gelenek sıcak havaya yenildi
Los Angeles’te 8.5 aylık hamile Türk kadın ve eşi evlerinde ölü bulundu Los Angeles'te 8.5 aylık hamile Türk kadın ve eşi evlerinde ölü bulundu
Türk hakem Çisil Güngör tarihe geçti Türk hakem Çisil Güngör tarihe geçti
Bakan Bak’tan stadyum müjdesi: Yeni sezona yetişecek Bakan Bak'tan stadyum müjdesi: Yeni sezona yetişecek

18:03
Kaya Çilingiroğlu, İbrahim Hacıosmanoğlu’nu topa tuttu: Daha Türkçe konuşamıyor
Kaya Çilingiroğlu, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu topa tuttu: Daha Türkçe konuşamıyor
17:45
Trump: Hürmüz Boğazı’nda ablukayı yeniden başlatıyoruz
Trump: Hürmüz Boğazı'nda ablukayı yeniden başlatıyoruz
17:37
Haluk Levent “15 gündür mesaj atıyorum“ dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’dan açıklama geldi
Haluk Levent "15 gündür mesaj atıyorum" dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan açıklama geldi
17:14
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler Helikopterdeki cihazlar sökülmüş
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş
16:55
Cem Yılmaz biliyor muydu Haluk Levent’le ilgili “Büyük vurgun“ göndermesi yine akıllara geldi
Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili "Büyük vurgun" göndermesi yine akıllara geldi
14:59
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 18:15:03. #.0.3#
SON DAKİKA: Kilis Valisi 15 Temmuz sergisini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.