Vali Karakaya, Güvenlik Korucuları ve Hayvan Bakımevi Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Karakaya, Güvenlik Korucuları ve Hayvan Bakımevi Ziyareti

Vali Karakaya, Güvenlik Korucuları ve Hayvan Bakımevi Ziyareti
10.05.2026 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Valisi Karakaya, güvenlik korucularıyla buluştu ve hayvan bakımevini inceledi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kentin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan güvenlik korucularıyla bir araya geldikten sonra hayvan bakımevini inceledi.

Vali Ahmet Karakaya, ziyaret programı kapsamında ilk olarak 24 saat esasına dayalı olarak görev yapan güvenlik korucularıyla bir araya geldi. Tatvan-Güroymak kara yolu ile Tatvan-Muş demir yolu hattının güvenliğini sağlamakla görevli personelle sohbet eden Vali Karakaya, stratejik noktadaki çalışmalar hakkında yetkililerden brifing aldı.

Vali Karakaya, daha sonra beraberindeki Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, Güroymak Kaymakam Vekili Onur Aykaç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile bitlikte Bitlis Valiliği himayesinde İl Özel İdaresi tarafından Güroymak ilçesinde kurulan Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret etti. Bitlis ve ilçelerinin huzurunu sağlamak amacıyla hizmet veren merkezde incelemelerde bulunan Vali Karakaya, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde gördü. Sahipsiz sokak köpeklerinin doğal yaşam alanlarında barındırıldığı tesisin, köylerin huzuru ve esenliği için kritik bir rol oynadığı vurgulandı.

Tesis içerisindeki teknik donanımları tek tek inceleyen Vali Karakaya; ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, muayene odaları, laboratuvar, karantina alanları ve doğal yaşam alanlarını gezdi. Özellikle "Sıfır Atık" vizyonu kapsamında günlük gıda atıklarının mamaya dönüştürüldüğü üretim alanlarını inceleyen Karakaya, bu çevreci yaklaşımdan dolayı yetkilileri tebrik etti.

Yürütülen çalışmaların temel amacının toplum sağlığı ve güvenliği olduğunu ifade eden Vali Karakaya, "Yürüttüğümüz çalışmalarla en büyük amacımız, vatandaşlarımız için daha huzurlu ve güvenli bir sokak yaşamının sağlanmasıdır" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güvenlik, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Karakaya, Güvenlik Korucuları ve Hayvan Bakımevi Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

09:59
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
09:38
Şampiyonluk kutlamasında skandal Metroda yaşlı adama saldırdılar
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar
09:08
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü
09:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “TÜİK“ iddialarına yalanlama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "TÜİK" iddialarına yalanlama
08:42
Afrika’dan çöl tozu geliyor Türkiye’yi 10 gün boyunca terk etmeyecek
Afrika’dan çöl tozu geliyor! Türkiye’yi 10 gün boyunca terk etmeyecek
07:30
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı İran’ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 10:06:24. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Karakaya, Güvenlik Korucuları ve Hayvan Bakımevi Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.