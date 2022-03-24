Vali Kızılkaya siyasi partilere iade-i ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kentte bulunan siyasi parti temsilcilerine iade-i ziyaret gerçekleştirdi.
Vali Dr. Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik Başkanı Serkan Yıldırım'a, İYİ Parti İl Başkanı Hakan Sakarya'ya ve diğer partilere iade-i ziyarette bulundu. Karşılıklı görüş alışverişi ve sohbet şeklinde geçen ziyaretlerde il başkanlarından bilgiler alan Vali Kızılkaya, il başkanlarına ve parti üyelerine çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaretlerini sonlandırdı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
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