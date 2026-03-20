Vali Köşger, Bayramda Halkla Buluştu

20.03.2026 23:40
Denizli Valisi Köşger, Ramazan Bayramı'nda kamu personeli ve hastalarla bayramlaşarak sevgi paylaştı.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Ramazan Bayramının ilk gününde görevi başındaki kamu personelleri, tedavisi süren hastalar ve vatandaşlarla bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni görev yeri Denizli'deki ilk bayramında, bayram namazını Delikliçınar Camisinde eda ederek, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Namaz sonrası Denizli Valiliği himayesinde kurulan ikram alanında vatandaşlara simit dağıtan Vali Köşger, cami avlusunda çocuklara horoz şekeri ikram ederek, bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu pekiştirdi.

Vali Köşger, Denizli'de gerçekleştirdiği çeşitli ziyaretlerle de mübarek Ramazan Bayramı'nın sevincini vatandaşlarla paylaştı. Bayram namazının ardından Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Köşger, milletin huzur ve güvenliğini temin etmek amacıyla büyük bir fedakarlıkla görev yapan ve bayramda da görevini kesintisiz sürdüren jandarma personelleriyle bayramlaştı. Ziyarette, Jandarma Şeref Defterini imzalayan Vali Köşger'e bayram ziyaretleri sırasında Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk eşlik etti.

Vali Köşger daha sonra Ramazan Bayramı vesilesiyle Servergazi Devlet Hastanesi personeli ile dahiliye ve nöroloji servisinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Hastaların sağlık durumlarına ilişkin Başhekim Uz. Dr. Alpaslan Alsoy'dan bilgi alan Vali Köşger, hastalara acil şifalar temenni etti.

Vali Köşger, Servergazi Devlet Hastanesindeki bayramlaşmanın ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne geçerek polislerle bayramlaştı. Halkın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden cansiparane görev yapan kahraman polislerin bayramını kutlayan Vali Köşger, gücünü kanunlardan, desteğini ise milletten alan Emniyet Teşkilatının gerektiğinde canını hiçe sayarak mücadele ettiğini belirterek fedakarlıkları için kendilerine teşekkür etti.

Vali Köşger, bayramlaşma programları kapsamında 112 ve Gamer Müdürlükleri personeli ile bayramlaştı. Köşger, Denizli'de güvenlik ve acil durumların etkin şekilde koordine edilmesi ve bayram tedbirlerinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyarette; bayram süresince görevleri başında bulunan personele çalışmalarında kolaylıklar diledi. Devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirterek, vatandaşlar için hizmetlerin kararlılıkla süreceğini ifade eden Köşger, "Vatandaşlarımızın sağlık ve esenliği için, devletimizin şefkatli ve güçlü eliyle, her şartta ve kesintisiz şekilde sağlık hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

