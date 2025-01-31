Vali Makas, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

Vali Makas, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Vali Makas, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, şehit ailelerini ziyaret ederek onların acılarına ortak oldu. Vali Makas, şehitlerin fedakarlıklarını unutmayacaklarını belirterek, tüm şehitler için Allah'tan rahmet diledi.

31.01.2025 12:42
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, şehit ailelerine gerçekleştirdiği ziyaret sonrası, "Kutsal vatan toprakları uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, eşi Elif Makas ile birlikte şehit ailelerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Vali Makas, bu kapsamda Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdal Karagöz ve Şehit Polis Memuru Bekir Ferhat Kaya'nın ailelerini ziyaret etti.

Şehit aileleriyle bir araya gelen Vali Makas, onlarla sohbet ederek her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Şehitlerin vatan için verdikleri fedakarlığın unutulmayacağını belirten Makas, "Kutsal vatan toprakları uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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