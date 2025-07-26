Vali Makas\'tan Pazar Ziyareti

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Cumartesi Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar tezgahlarını tek tek gezen Vali Makas, hem esnafa hayırlı işler diledi hem de vatandaşlara bereketli alışverişler temennisinde bulundu. Ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Makas, iletilen konularla ilgili çözüm noktasında ilgili birimlere talimat verdi. Çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Makas, onlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. - KIRIKKALE