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Vali Memiş: "Mülki İdare Amirleri Günü kutlu olsun" - Son Dakika

Vali Memiş: "Mülki İdare Amirleri Günü kutlu olsun"

09.01.2022 13:20
Vali Memiş: "Mülki İdare Amirleri Günü kutlu olsun"

Erzurum Valisi Okay Memiş, Mülki İdare Emirleri Günü dolayısıyla bur kutlama mesajı yayınladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Mülki İdare Emirleri Günü dolayısıyla bur kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş, "Mensubu olmaktan büyük gurur duyduğum Mülki İdare Amirliği mesleğinin bu anlamlı gününde, Halka hizmet, Hakk'a hizmet şiarını esası alarak çıktığımız bu kutlu yolda günün 24 saati, haftanın 7 günü, yılın 365 günü aziz milletimizin ihtiyaç duyduğu her alanda ve her vakitte hazır ve nazır bulunan devletimiz, bu kutlu görevini hizmet aşkıyla ifa eden idare amirleri aracılığı ile yerine getirmektedir" dedi.

Ülkemizde devlet ve vatandaş ilişkilerinde elçi olan Mülki İdare Amirliğinin 10 Ocak 1971 yılında Mülki İdare Amirleri sınıfının ihdası ile yapılan ilk mesleki toplantının başlangıç olarak kabul edilmesiyle, Türk İdareciler Derneği tarafından, 1978 yılı Genel Kurulu'nda "10 Ocak İdareciler Günü" kabul edildiğini anlatan Vali Okay Memiş, "10 Ocak aynı zamanda Aziz vatandaşlarımıza daha iyi nasıl hizmet sunulabileceğinin idarecilerimiz tarafından istişare edilmesine fırsat veren bir gündür.

"İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın" ifadesini düstur edinerek, büyük bir özveriyle kendilerini Aziz Milletimizin hizmetine vakfeden idarecilerimiz, devletimizin en köklü, en temel, en önemli unsurları ve insan gücüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Tatbik eden, icra eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir." Veciz sözlerinde ifade ettiği gibi her şey kanun yapmaktan ibaret değil, bu kanunları tatbik etmek ve ettirmek daha önemlidir. Bu nedenle, icra faaliyetleri bakımından yönetici konumunda olan bütün arkadaşlarımızın çalışmaları her türlü takdire şayandır.

İdareciler, devletin ve hükümetlerin politikalarının başarı ile uygulanmasında, kamu hizmetlerinde vatandaşların memnuniyetinin yanında; şefkatini de temsil eder, devletle vatandaş arasındaki bağları güçlendirir. Mülki idare amirleri görev belgelerinde Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi, Devlet Büyüklerimizi, Egemenliğimizin Timsali Şanlı Bayrağımızı, Kadim Türk Tarihini, Milli Değerlerimizin tümünü temsil ettiklerinden, liderlik yaptıkları Aziz Halkımıza cesaret, azim, kararlılık ve sorumluluk duyguları aşılamaktadır.

İdarecilerimiz, temsil ettikleri resmi kurumlarla, milletimizin her türlü ihtiyacını devlet adına tespit edip, çözüm üretmektedir. Halkımızın güvenlik, huzur ve mutluluğunu sağlamaktadır. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi, eğitim, bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması gibi her alanda, takdire şayan bir özveri ile mesai yapmaktadırlar. Efendilik değil, hizmetkarlık yapmak için çıktığımız bu yolda, sadece yöneten değil, aynı zamanda halka hizmet idealini de özümseyen idarecilerimiz, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de aynı azim ve kararlılıkla vazifelerini ifa edeceklerdir.

Ülkemizin her köşesinde, devleti ve hükümeti temsil etme şeref ve onuruna sahip Mülki İdarecilerimizin, 10 Ocak İdareciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, ebediyete intikal etmiş olan tüm İdarecilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Görev yapmaktan gurur duyduğum buram buram tarih kokan bu kadim şehrin halkına en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum." Diye konuştu. - ERZURUM

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Okay Memiş, Erzurum, Ocak, Aziz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Memiş: 'Mülki İdare Amirleri Günü kutlu olsun' - Son Dakika


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