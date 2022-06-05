Vali Memiş, "Sağlıklı bir yaşam için çevremizi koruyalım" - Son Dakika
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Vali Memiş, "Sağlıklı bir yaşam için çevremizi koruyalım"

05.06.2022 14:43
Vali Memiş, "Sağlıklı bir yaşam için çevremizi koruyalım"

Erzurum Valisi Okay Memiş, çevrenin korunmasının tüm insanlığın ortak meselesi olduğunu belirtti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, çevrenin korunmasının tüm insanlığın ortak meselesi olduğunu belirtti. Memiş. "Bu nedenle çevre kirliliğine bağlı sorunlar,1970'li yılların başında hız kazanarak uluslararası boyutta tartışılır hale gelmesinin ardından, 1972 yılında İsveç'te yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında alınan bir kararla 5 Haziran Günü "Dünya Çevre Günü" olarak kabul edilmiştir" dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Çevre konusu sadece bir gün değil, sürekli hatırlanması ve yaşamımıza yansıması gereken bir konudur. Tüm insanlık bugün, kaynakların sürdürülebilir kullanımının benimsendiği, biyolojik çeşitliliğin korunduğu, açlık ve yoksulluğun en aza indirildiği, çevre kirliğinin önlendiği daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya için çaba göstermektedir" diye konuştu.

Memiş, "Çevrenin korunması ve çevresel dengenin sağlanması bugün ulusal sorun olmaktan çıkmış, evrensel boyutlara ulaşmıştır. Son yüzyıllarda yaşanan hızlı sanayileşme, plansız şehirleşme ve doğal kaynakların fütursuzca tüketiminin olumsuz etkileri, yaşam kalitesini ve sürekliliğini tehdit eder hale gelmiştir. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde insanlığın gelecekte çok cidd i çevre sorunlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağı unutulmamalıdır. Temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya gelecek nesillerimize bırakabileceğimiz en değerli miras olacaktır. Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Doğanın korunması ve tahribatın engellenmesi hayati bir önem arz etmektedir. Kültürümüzde, "Çevreyi; tabiatı, Allah'ın eseri ve emaneti olarak görmemiz" gerektiğine dikkat çekilir. Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için tabiatın maruz kalabileceği her türlü önlemi mutlaka almak zorundayız. Çevrenin bize geçmiş kuşaklardan kalan bir miras değil, gelecek kuşaklara bir emaneti olduğu gerçeğini hatırlatarak, gelecek kuşaklara daha yeşil, daha yaşanabilir müreffeh bir dünya bırakmak bizler için ulvi bir görevdir. Dünya Çevre Günü vesilesiyle, çevrenin ve doğal zenginliklerimizin korunması konusunda tüm vatandaşlarımızı duyarlı olamaya çağırıyor, tüm insanların, sağlıklı ve güzel bir çevrede yaşamalarının temel hakları olduğu düşüncesiyle, "5 Haziran Dünya Çevre Günü' nü" kutluyor, hep birlikte daha güzel ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak temennisiyle, sağlıklı bir ömür diliyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Dünya Çevre Günü, Okay Memiş, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Memiş, 'Sağlıklı bir yaşam için çevremizi koruyalım' - Son Dakika

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