Vali Pehlivan: "Jandarma Teşkilatımız, görevini takdire değer kararlılıkla sürdürüyor" - Son Dakika
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Vali Pehlivan: "Jandarma Teşkilatımız, görevini takdire değer kararlılıkla sürdürüyor"

15.06.2022 10:01
Vali Pehlivan: "Jandarma Teşkilatımız, görevini takdire değer kararlılıkla sürdürüyor"

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Teşkilatının, vatandaşların huzur ve güvenliği için görevlerini takdire değer kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Teşkilatının, vatandaşların huzur ve güvenliği için görevlerini takdire değer kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Pehlivan, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve beraberindeki teşkilat mensuplarını makamında kabul etti.

Kabulde yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıldönümü vesilesiyle Tuğgeneral Çarıkcıoğlu ve beraberindekilere tebriklerini ileten Pehlivan, Jandarma Teşkilatının, vatandaşların asayiş, huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla mülki, adli ve idari konulardaki görevlerini takdire değer kararlılık ve etkinlik anlayışı içinde sürdürdüğünü ifade etti. Jandarma Teşkilatının bundan sonra da görevini üstün bir gayret ve özveriyle devam ettireceğine olan inancını belirten Pehlivan, Türkiye'nin huzur ve güvenlik ortamının daim kılınması uğruna verilen mücadelelerde şahadet mertebesine erişen şehitleri rahmetle, kahraman gazileri şükranla yad ettiğini kaydetti.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Çarıkcıoğlu ve heyet üyelerine çalışmalarında üstün başarı ve kolaylıklar dileyen Pehlivan, ziyaretine gelen personel ile sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı. - MERSİN

Vali Pehlivan: Jandarma Teşkilatımız, görevini takdire değer kararlılıkla sürdürüyor
Vali Pehlivan: Jandarma Teşkilatımız, görevini takdire değer kararlılıkla sürdürüyor
Vali Pehlivan: Jandarma Teşkilatımız, görevini takdire değer kararlılıkla sürdürüyor

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Vali Pehlivan, kuvvetli yağış uyarılarının ardından saha indi Vali Pehlivan, kuvvetli yağış uyarılarının ardından saha indi Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü Mersin'de kutlandı Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü Mersin'de kutlandı
Kaynak: İHA

Ali Hamza Pehlivan, Jandarma, Mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Pehlivan: 'Jandarma Teşkilatımız, görevini takdire değer kararlılıkla sürdürüyor' - Son Dakika

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