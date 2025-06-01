Vali Şefik Aygöl Bilecik'ten Duygusal Bir Törenle Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vali Şefik Aygöl Bilecik'ten Duygusal Bir Törenle Uğurlandı

Vali Şefik Aygöl Bilecik\'ten Duygusal Bir Törenle Uğurlandı
01.06.2025 20:18  Güncelleme: 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tunceli Valiliği'ne atanan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, dua ve gözyaşları eşliğinde görev yaptığı şehirden uğurlandı. Aygöl, Bilecik'te gerçekleştirdiği projeler ve halkla kurduğu sıcak ilişkilerle hatırlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Tunceli Valiliği'ne atanan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, görev yaptığı kentten duygusal anların yaşandığı bir törenle uğurlandı.

Yaklaşık iki yıldır Bilecik'te görev yapan Vali Aygöl, hem kamu yönetimi alanında gerçekleştirdiği projelerle hem de halkla kurduğu samimi ilişkilerle Bilecik'te iz bıraktı. Göreve başladığı günden bu yana "Bilecik'i herkes bilecek" vizyonuyla hareket eden Aygöl, eğitimden turizme, sosyal projelerden kültürel etkinliklere kadar birçok alanda önemli çalışmalara imza attı. Özellikle eğitimde başlattığı BİL-EN programı ile yeni bir vizyon kazandıran Vali Aygöl, şehrin tanıtımı ve kalkınması adına düzenlenen festival, tanıtım atağı ve vatandaş odaklı yönetim anlayışıyla geniş kesimlerin takdirini topladı.

Vali Aygöl için valilik bahçesinde düzenlenen veda törenine Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Baro Başkanı Halime Kahraman, ilçe kaymakamları, güvenlik güçleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende duygusal anlar yaşanırken, Vali Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl'ün gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

"Fahri değil, gerçek hemşehrisiyim"

Veda konuşmasında duygularını ifade eden Vali Aygöl, "Ben bu şehre eşim ve çocuklarımla geldim, gidiyorum ama gönlüm burada kalıyor. Eşime ve çocuklarıma teşekkür ediyorum. Ailemi ihmal ettim ama Bilecik'i etmemeye gayret ettim. Bu şehir bana fahri hemşehrilik beratı verdi, ama ben diyorum ki lütfen benim makamımı düşürmeyin, ben bu ilin gerçek hemşehrisiyim" ifadelerini kullandı.

Halkla kurduğu yakın iletişime de değinen Aygöl, "Bir hafta boyunca birisi bana kötü bir şey söylesin de gönül koyup gideyim dedim ama kimse çıkmadı. Bu şehirle aramızda gönül bağı oluştu. Hakkınızı helal edin" diye konuştu.

Motosiklet konvoyu ile uğurlandı

Konuşmasının ardından Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, vatandaşlarla vedalaşarak Bilecik Motosiklet Derneği üyeleri tarafından oluşturulan konvoy eşliğinde kentten ayrıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Tunceli Valiliği, Yerel Haberler, Şefik Aygöl, Politika, bilecik, Valilik, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Şefik Aygöl Bilecik'ten Duygusal Bir Törenle Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı 14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
İBB’ye operasyonda çok konuşulacak iddia Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler
Kadıköy’de bıçak zoruyla kolye gasp eden 17 yaşındaki çocuk, silah teşhirinden tutuklandı Kadıköy'de bıçak zoruyla kolye gasp eden 17 yaşındaki çocuk, silah teşhirinden tutuklandı
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Ukrayna’nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı

16:42
Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı
Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı
16:20
İstanbul’daki barış zirvesi sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Esir takası hazırlığındayız
İstanbul'daki barış zirvesi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Esir takası hazırlığındayız
15:57
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum’dan ağır küfür ve hakaret
Trafikte çılgına dönen İlker Aksum'dan ağır küfür ve hakaret!
15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
14:09
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
22:35
İnanılmaz görüntüler Bursaspor’un 62. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı
İnanılmaz görüntüler! Bursaspor'un 62. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı
22:29
Beşiktaş Fibabanka’dan Galatasaray’a 22 sayı fark Seride durum 2-0 oldu
Beşiktaş Fibabanka'dan Galatasaray'a 22 sayı fark! Seride durum 2-0 oldu
22:21
Yüksel Yıldırım’dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
Yüksel Yıldırım'dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
22:13
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
22:01
Süper Lig’de maç sonu ayrılık kararı
Süper Lig'de maç sonu ayrılık kararı
21:57
İBB soruşturmalarını yürüten savcıları tehdit eden suç makinesi yakalandı
İBB soruşturmalarını yürüten savcıları tehdit eden suç makinesi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 17:36:00. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Şefik Aygöl Bilecik'ten Duygusal Bir Törenle Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.