Vali Soytürk\'ten Jandarma\'ya Bayram Ziyareti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kurban Bayramı dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek görev başındaki personelle bayramlaştı.

İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde gerçekleşen ziyarette Vali Soytürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör tarafından karşılandı. Daha sonra komutanlık personeliyle bir araya gelen Soytürk, tek tek bayramlarını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Bayram süresince vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür eden Soytürk, jandarma teşkilatının kamu düzeninin sağlanması noktasında önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

Personelle sohbet eden Vali Soytürk, tüm güvenlik güçlerine aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Ziyaret sırasında Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Sahil Güvenlik Yüzbaşı Can Çakıcı da hazır bulundu. - TEKİRDAĞ