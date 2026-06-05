Vali Soytürk, Uçmakdere'de turizm ve tarih yatırımlarını inceledi - Son Dakika
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Vali Soytürk, Uçmakdere'de turizm ve tarih yatırımlarını inceledi

Vali Soytürk, Uçmakdere\'de turizm ve tarih yatırımlarını inceledi
05.06.2026 13:19  Güncelleme: 13:23
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde incelemelerde bulundu, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Ayrıca 'Miras Atölyesi 2' projesi kapsamında restore edilen tarihi yapıyı gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Restorasyonu tamamlanan yapının restoran ve butik otel olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uçmakdere Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Soytürk, mahalle sakinleriyle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Bölgenin turizm potansiyeli ve yaz sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soytürk, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Vali Soytürk, "Miras Atölyesi 2" projesi çerçevesinde restore edilen tarihi yapıda incelemelerde bulundu. Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından sağlanan katkı payı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu gerçekleştirilen tarihi binayı gezen Soytürk, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Restorasyon çalışmaları tamamlanan yapının restoran ve butik otel olarak hizmet vermesinin planlandığı belirtilirken, projenin bölge turizmine ve yerel ekonomiye önemli katkılar sunmasının hedeflendiği ifade edildi. Tarihi dokunun korunarak turizme kazandırılmasının önemine dikkat çekilen ziyarette, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmalar da değerlendirildi.

Vali Soytürk'e ziyaretlerinde Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Kaan Peker, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Vali Yardımcısı Vekili Gürbüz Saltaş, ilçe kaymakamları eşlik etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Soytürk, Uçmakdere'de turizm ve tarih yatırımlarını inceledi - Son Dakika

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