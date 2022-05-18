Vali Su, Başkan Yılmaz ile vedalaştı - Son Dakika
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Vali Su, Başkan Yılmaz ile vedalaştı

18.05.2022 16:41
Vali Su, Başkan Yılmaz ile vedalaştı

Valiler Kararnamesi ile Diyarbakır Valiliğine atanan Mersin Valisi Ali İhsan Su, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ile vedalaştı.

Valiler Kararnamesi ile Diyarbakır Valiliğine atanan Mersin Valisi Ali İhsan Su, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ile vedalaştı.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, bugün kente veda eden Vali Su'yu Yunus Emre Kültür Merkezi'nde ağırladı. Sohbet havasında geçen veda ziyaretinde Vali Su'ya, görev süresince şehre kattığı değerli hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Yılmaz, "Mersinimizin kalkınmasına ve gelişmesine yönelik gerçekleştirdiği hizmetleri ve belediyemize sunduğu değerli desteği dolayısıyla Valimiz Ali İhsan Su'ya teşekkür ediyor, yeni görev yerinin hayırlı olmasını diliyorum. Amacımız, daha güzel bir Mersin ve daha güzel bir Türkiye. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Vali Su da Başkan Yılmaz ile görev süresi boyunca uyum içerisinde çalıştıklarını vurgulayarak, çalışmalarında başarılarının devamını diledi. - MERSİN

Vali Su, Başkan Yılmaz ile vedalaştı
Vali Su, Başkan Yılmaz ile vedalaştı
Vali Su, Başkan Yılmaz ile vedalaştı

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Kaynak: İHA

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